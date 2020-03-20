Красноярск, , 08:54 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Красноярском крае обследовали 1520 человек, в том числе за последние сутки — 267 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 марта в региональном министерстве здравоохранения.

Под наблюдением на дому находятся 1120 человек. За минувшие сутки на карантин направили 639 человек.

В обсерваторе города Канска находятся 14 человек. По данным минздрава, они здоровы.

Заболевание коронавирусом подтверждено у четырёх жителей Красноярского края. Заболевшие посещали Австрию и Германию. Пациенты находятся в полной изоляции и не опасны для окружающих, заверили в министерстве. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в Красноярском крае. За контактными лицами ведётся медицинское наблюдение, их обследуют.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта суды Красноярского края в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отменили большую часть заседаний и ограничили доступ в здания.

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