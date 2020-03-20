Ханой, , 08:54 — REGNUM Власти Вьетнама из-за распространения коронавируса приостанавливает действие безвизового режима для граждан России, Белоруссии и Японии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Вьетнама.

Отмечается, что действие режима безвизового въезда на территорию страны для граждан указанных стран вступает в силу с 21 марта.

Запрет не распространяется на граждан РФ, Белоруссии и Японии, которые являются обладателями служебных и дипломатических паспортов, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на территории Вьетнама было зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом, всего — 85 случаев.

Все выявленные случаи связаны с поездками за границу. Также 122 человека находятся на карантине из-за подозрений на заражение новым коронавирусом.

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