Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Для возвращения граждан Казахстана домой будет запущено 18 чартерных рейсов. Об этом 20 марта заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжано на брифинге.

По его словам, все рейсы будут запущены до 23 марта. Они вернут в страну более 4 тыс. человек. Всего планируется вернуть около 5 тыс. граждан Казахстана. «Подчеркиваю, это не за счет государства», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта медики Казахстана выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в республике достигло 49 человек.

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