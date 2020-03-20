Ханты-Мансийск, , 08:47 — REGNUM Заразившаяся коронавирусом жительница югорского Сургута подхватила его в Италии. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В самолёте она летела в маске, а по возвращению сразу позвонила на горячую линию ведомства. Первый анализ крови показал сомнительный результат. А 19 марта во второй половине дня стал известен результат повторного анализа и он оказался положительным.

Люди, с которыми женщина контактировала, установлены и наблюдаются. Как сообщало ИА REGNUM, она стала первой югорчанкой, заражённой коронавирусом.

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