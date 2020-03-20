Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM Власти Аргентины ввели обязательный карантин на территории всей страны, заявил президент страны Альберто Фернандес.

«Начиная с 00:00 (20 марта) все должны быть в превентивной и обязательной изоляции», — сказал он.

Президент добавил, что никто не может покидать своего жилья, граждане могут выходить только в магазин и аптеку. Данная мера будет действовать до 31 марта, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта власти Аргентины приняли решение о закрытии на 30 дней въезда в страну для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении сказано о запрете на въезд в страну для всех иностранных граждан-нерезидентов, которые за последние две недели посещали страны, затронутые вспышкой коронавируса.

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