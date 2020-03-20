Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Льготное кредитование малого и среднего бизнеса на сумму 600 млрд тенге ($1,33 млрд) поручил обеспечить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом глава государства написал 20 марта на своей странице в Twitter.

Поручение дано Национальному банку республики и агентству по регулированию финансового рынка. Средства будут выдаваться на кредитование оборотного капитала под 8% годовых сроком на один год.

Токаев отметил, Нацбанк должен обеспечить механизм доведения средств до конечного заемщика. По данным президента, объем финансирования проекта «экономика простых вещей» составит 1 трлн тенге ($2,22 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что торговые центры, кинотеатры и выставки в республике освободят от налога на имущество.

Читайте также: Торговые центры и кинотеатры в Казахстане освободят от налога на имущество