Париж, , 08:26 — REGNUM Руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон объявил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 10 995 случаев заболевания коронавирусом, передает BFM TV.

Жером Саломон сообщил также о 372 летальных случаях, 6% из которых были люди в возрасте до 60 лет. Всего госпитализировано 4461 человек.

Кроме того, по словам Жерома Саломона, 1300 человек излечились от коронавируса.

«Сейчас мы провели около 50 000 тестов», — отметил он.

В настоящее время во Франции производится шесть миллионов защитных масок каждую неделю, что, по словам главы управления здравоохранения страны, является «быстрым прогрессом».

Как сообщало ИА REGNUM, транснациональные фармацевтические компании обязались поставить вакцину от коронавируса «в любую точку мира» в течение 12−18 месяцев.

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