Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Подразделения грузинской армии в связи со вспышкой коронавирусной инфекции решено перевести на казарменное положение. Об этом министр обороны Грузии написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Мой, как министра обороны Грузии, главнейший приоритет — это защита наших солдат и членов их семей. По этой причине мы приняли решение, и с 21 марта, в целях предотвращения распространения коронавируса, Силы обороны Грузии переходят на казарменное положение», — сообщил глава военного министерства.

Он добавил, что военнослужащие во время нахождения на казарменном положении будут иметь все необходимое.

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом в Грузии постоянно растет. На 19 марта было обнаружено 40 заболевших COVID-19. Выздоровел пока один человек. В стране проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего распространения инфекции.

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