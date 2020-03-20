Пекин, , 08:08 — REGNUM В Пекине выявлено шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, привнесенных из-за рубежа, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных» случаев коронавируса в городе достигло 70. Еще 44 человека находятся под подозрением на заражение, еще 4001 человек, которые находились в тесном контакте с заразившимися, в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

При этом, в городе не выявлено ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число подтвержденных случаев в городе достигло 485. На текущий момент 384 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению.