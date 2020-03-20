Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили медики Казахстана. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип на брифинге.

По его словам, два случая обнаружены в Караганде — пациентами оказались пассажиры авиарейса Минск — Караганда. Еще три заражения выявили в Алма-Ате — две женщины прибыли из Берлина и молодой человек — из Франции.

Отметим, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 49 человек, в том числе 25 — в Нур-Султане, 22 — в Алма-Ате и 2 — в Караганде.

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