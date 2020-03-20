Париж, , 08:06 — REGNUM Транснациональные фармацевтические компании обязались поставить вакцину от Covid-19 «в любую точку мира» в течение 12−18 месяцев, сообщает Le Figaro.

«Мы позаботимся о том, чтобы вакцина, даже если она будет произведена в других странах мира, была доступна всем, кто в ней нуждается», — заявил Пол Стоффелс, вице-президент исполнительного комитета Johnson & Johnson.

«Мы живем в исключительное время, и отрасль реагирует на это», — заявил Дэвид Рикс, генеральный директор Eli Lilly and Company и президент IFPMA.

«Чтобы иметь на рынке авторизованную вакцину, потребуется от 12 до 18 месяцев», — ответил Дэвид Лью, вице-президент Sanofi и глава Sanofi Pasteur.

По его словам, после того как формула будет утверждена регулирующими органами, необходимо будет производить ее в достаточном количестве и гарантировать поставки по всей планете.

Издание отмечает, что руководители крупных лабораторий призвали государства «классифицировать фармацевтическую промышленность среди основных секторов» деятельности своих стран, чтобы устранить препятствия на пути производства и транспортировки вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай поприветствовала сотрудников, которые выходят на работу во время эпидемии коронавируса.

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