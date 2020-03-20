Новосибирск, , 07:21 — REGNUM Научные и медицинские учреждения Китая будут испытывать сибирские разработки для защиты от коронавируса. Речь о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Китайские учёные стали активно взаимодействовать с научно-исследовательскими учреждениями разных стран. В том числе в Сибирское отделение РАН по разным каналам поступил запрос, чем мы можем помочь китайским коллегам, — прокомментировал заместитель председателя СО РАН, руководитель научного направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и профилактической медицины — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» академик Михаил Воевода. — Сотрудники наших институтов мгновенно откликнулись и предоставили информацию, которая могла бы быть полезной для решения проблемы коронавирусной инфекции. Причём со своими предложениями выступили институты не только биологического и медицинского профиля».

Также сибирские исследователи предложили заняться разработкой лечебных препаратов на основе антител переболевших людей. Обмен информацией производился по линии министерства иностранных дел Китая. Китайские учёные сказали о готовности провести испытания.