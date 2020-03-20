Ухань, Китай, , 07:12 — REGNUM Все города и уезды центральной китайской провинции Хубэй помимо столицы региона города Уханя снизили уровень эпидемиологической опасности в связи с коронавирусом, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Четыре района провинции, которые на 16 марта имели средний уровень эпидемиологической опасности, включая города Чжунсян, а также городские районы городов Гуанши, Хуанган и Эчжоу, теперь снизили уровень до низкого.

В городских районах столицы региона города Уханя пока остается высокий риск эпидемиологической угрозы. Согласно критериям, выпущенным Госсоветом КНР, уезды и округа Китая, где не выявлено ни одного случая заражения вирусом в течение 14 дней, могут понизить уровень эпидемиологической угрозы до низкого.