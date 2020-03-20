Бишкек, , 07:07 — REGNUM Еще три человека с коронавирусной инфекцией выявлены в Киргизии, заявил министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев 20 марта в ходе пресс-конференции.

Все три случая зафиксированы на территории в Ноокатского района Ошской области. Власти пытаются определить с кем контактировали пациенты. Больные помещены в карантин.

Общее количество пациентов с новым корановирусом в Киргизии достигло шести.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Сузакском районе Джалал-Абадской области у трех жителей Киргизии, вернувшихся на родину после паломнической поездки из Саудовской Аравии, обнаружили заражение коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы же не кашляем»: зараженные COVID-19 киргизстанцы просят отпустить их