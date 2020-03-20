Эр-Рияд, , 06:52 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приостанавливают все внутренние авиарейсы, а также движение пассажирских автобусов, такси и поездов на две недели, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, эти меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В настоящее время в стране 274 человек числятся заболевшими COVID-19. Летальных случаев заболевания в стране пока не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о наступлении трудных времен для страны из-за пандемии нового коронавируса. Он добавил, что следующий этап борьбы с инфекцией будет еще тяжелей.

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