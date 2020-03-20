Москва, , 06:39 — REGNUM Тенденцию к образованию дефицита ноутбуков в России зафиксировали представители нескольких компаний на рынке электроники, передаёт 20 марта РБК.

Нехватку лаптопов на складах они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

«Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу», — объяснил один из участников рынка.

Отмечается, что на первой неделе марта продажи ноутбуков в России увеличились на 10% процентов, а на второй рост составил уже 27%. При этом в Китае — основном производителе такой техники — её выпуск также приостановлен в связи с коронавирусом.

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