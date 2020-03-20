Нью-Йорк, США, , 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Их этого числа скончались 22 заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что пустующие гостиницы в Нью-Йорке будут принимать не зараженных новым коронавирусом пациентов, чтобы высвободить места в больницах для инфицированных COVID-19.

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