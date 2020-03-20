Яунде, , 06:31 — REGNUM Первых два пациента в Камеруне, у которых был выявлен коронавирус нового типа, излечились от болезни, сообщил глава минздрава страны Манауда Малахи на своей странице в Twitter.

«Они только что покинули больницу и ушли по домам. Браво нашим бесстрашным врачам-профессионалам!», — заявил он.

Министр также добавил, что выздоровевшие все равно несколько дней будут находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Камерун закрыл границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса нового типа. Также в стране закрылись школы.

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