Нью-Йорк, США, , 06:23 — REGNUM Власти ЕС обратились к Netflix с просьбой сократить объём передаваемых пользователям данных, чтобы снизить нагрузку на сеть в ситуации эпидемии коронавируса. Об этом 20 марта сообщил портал We Got This Covered.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон написал в Twitter, что он поговорил с главой Netflix Ридом Хастингсом о проблеме возможной перегрузки сетевой инфраструктуры.

«Чтобы обеспечить всем доступ к Интернету, давайте перейдем к стандартному разрешению, когда HD не требуется», — сказал Бретон.

По состоянию на декабрь 2019 года число подписчиков Netflix в мире составило 158,3 млн человек, в компании отметили, что с 2017 года число подписчиков в странах ЕС выросло на 140%. При этом в США услугами сервиса пользуются около 61 млн человек.

