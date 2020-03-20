Сакраменто, США, , 06:21 — REGNUM Власти американского штата Калифорния запретили жителям выходить из дома без особой необходимости. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции.

«Мы вводим режим, при котором люди должны оставаться дома», — заявил он.

Он выразил уверенность, что американцы, проживающие в Калифорнии, будут соблюдать это предписание. Жителям штата разрешается посещать магазины, больницы, заказывать продукты и товары на дом. Подробностей о том, как будет проверяться выполнение запрета, Ньюсом не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил июньскую встречу лидеров G7 в американском Кэмп-Дэвиде из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп решил отменить встречу лидеров G7 в Кэмп-Давиде — СМИ