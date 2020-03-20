Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Единовременная выплата в размере $1200 должна выплачиваться американским гражданам, которые за год зарабатывает не более $75 тысяч. С таким предложением выступили представители Республиканской партии в сенате США 19 марта передает телеканал NBC News.

Данное положение включено в план сенатора Митча Макконнелла, в котором описан сценарий расходования более триллиона долларов для поддержки экономики. Кроме того, согласно документу, данной категории граждан полагается еще по $500 за каждого ребенка.

Жители США, имеющие доход до $99 тысяч, также смогут получить выплаты, но в меньшем размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, заразившихся коронавирусом COVID-19.

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