Шанхай, Китай, , 06:13 — REGNUM Власти Шанхая поделились информацией о восьми новых заразившихся коронавирусом пациентах в городе, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Как отметили в Муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, всего 33 «импортных» случая заражения инфекцией выявлено в городе на текущий момент, еще 23 человека находятся под подозрением на заражение.

Среди восьми заразившихся, семеро являются гражданами Китая, которые вернулись из Соединенных Штатов и стран Европы, включая Великобританию, Швейцарию и Испанию. Один пациент является испанцем, приехавшим в Китай из Испании. Все пациенты находятся на карантине.

Отметим, что в общей сложности 338 местных случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за все время эпидемии. Ни одного случая подозрения на заражение не выявлено.