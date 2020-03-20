Пекин, , 06:07 — REGNUM У троих китайских фехтовальщиков выявлен коронавирус COVID-19, сообщили в Китайской ассоциации фехтования, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Вирус был выявлен у спортсменов после того, как они вернулись 16 марта на территорию Китая после участие в Кубке мира по фехтованию, который с 6 по 8 марта проходил в Венгрии.

Команда фехтовальщиков из 13 человек проводила свои тренировки и соревнования этого сезона за рубежом и планировалась вернуться в Китай после олимпийских отборочных матчей с 22 по 24 марта.

Однако, после вспышки коронавируса в Европу, их вернули на родину ранее положенного срока. Все трое заболевших лечатся в Пекине. Болезнь протекает в мягкой форме.