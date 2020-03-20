Дакка, , 06:06 — REGNUM Власти Бангладеш приняли решение привлечь военнослужащих для борьбы с пандемией коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам министра здравоохранения страны Захида Малика, армия будет сооружать специальные помещения под карантин в Тонги и на окраинах города Дакка. В то же время власти не исключают, что закроют на карантин целые районы страны, если число зараженных будет расти.

В настоящее время в стране подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Бангладеш зафиксировали первый летальный случай заболевания COVID-19. Сообщалась, что умерла 70-летняя пациентка с сердечной недостаточностью, высоким давлением, диабетом и заболеванием почек. Эти осложнения и привели к смерти.

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