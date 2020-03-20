Мехико, , 05:58 — REGNUM 164 случая инфицирования новым коронавирусом подтверждено в Мексике с начала вспышки заболевания, сообщил глава эпидемиологической службы Мексики Хосе Луис Аломиана 19 марта на пресс-конференции.

За последние сутки было выявлено 46 пациентов с данным диагнозом. Еще 448 человек находятся под наблюдением врачей после сдачи анализов на вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта была зарегистрирован первая смерть от COVID-19 на территории Мексики.

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