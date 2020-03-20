Веллингтон, , 05:44 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Новой Зеландии за прошедшие 24 часа, говорится в заявлении новозеландского министерства здравоохранения.

Сообщается, что за прошедшие сутки было взято около 1000 анализов на коронавирус нового типа, из них 11 выявили наличие инфекции. Отмечается, что все новые случаи связаны с посещением заграницы. Общее число зараженных на территории Новой Зеландии составляет 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Новой Зеландии приняли решение закрыть страну для посещения иностранцев. Запрет вступил в силу 20 марта. Ограничение не будет распространяться на граждан и постоянных жителей Новой Зеландии и их детей.

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