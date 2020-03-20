Эр-Рияд, , 05:24 — REGNUM Наступление трудных времен для Саудовской Аравии и всего мира из-за распространения коронавируса объявил глава королевства Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 19 марта в прямом эфире телеканала «Аль-Ихбария».

Он отметил, что следующий этап борьбы с коронавирусной инфекцией будет еще тяжелее. Король пообещал подданным, что власти обеспечат их всем необходимым, в том числе лекарствами и продуктами питания.

Монарх добавил, что для того, чтобы справиться с угрозой необходимы единство, дисциплина и осведомленность.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта саудовские власти временно запретили коллективные молитвенные службы в мечетях королевства.

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