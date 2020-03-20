Маунтин-Вью, США, , 05:07 — REGNUM Новую анимацию авторы из Google посвятили мытью рук и венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, одному из основоположников асептики. Ролик размещен на главной странице поисковой системы в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

В подписи к нему утверждается, что 50-секундная инструкция по мытью рук составлена в соответствии с инструкциями Всемирной организации здравоохранения.

«Сегодняшний Doodle признаёт заслуги венгерского врача Игнаца Земмельвейса, которого многие считают первым человеком, открывшим медицинские преимущества мытья рук. 19 марта в 1847 году Земмельвейс был назначен главным врачом родильного дома Венской больницы общего профиля, где он сделал вывод и продемонстрировал, что дезинфекция рук врачами значительно снижает передачу заболевания», — сообщили авторы.

Doodle — своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.

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