Ханой, , 05:03 — REGNUM Новых девять случаев заражения новым коронавирусом было выявлено на территории Вьетнама за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Отмечается, что среди новых пациентов есть и гражданин США, проживающий в городе Хо Ши Мин. Он недавно посещал Таиланд и Турцию. Остальные восемь пациентов — граждане Вьетнама. Отмечается, что все выявленные случаи связаны с поездками за границу. Также 122 человека находятся на карантине из-за подозрений на заражение новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Камбоджа приняла решение закрыть границу с Вьетнамом из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что переход границы будет запрещен как для граждан Вьетнама, так и для камбоджийцев.

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