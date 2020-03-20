Пекин, , 04:54 — REGNUM Надзорный орган Китая в области интеллектуальной собственности отказал в регистрации более чем 300 торговых марок, связанных с новым коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 16 марта, Национальная администрация интеллектуальной собственности (NIPA) Китая отказала в регистрации 328 аномальных брендов от частных лиц и компаний. В частности, недобросовестные коммерсанты стремятся приватизировать такие слова как «Хошэньшань» и «Лэйшеньшань» — названия временных госпиталей, построенных в Ухане специально для борьбы с коронавирусом.

К слову, само сочетание «новый коронавирус» также пленит некоторых деятелей. Подобного рода названия торговых марок являются неприемлемыми, поскольку подрывают общественную мораль и разлагают общество, сообщили в NIPA.

Кроме того, местные правоохранители наведут справки касательно таких коммерсантов, после чего они получат соответствующее наказание. Всего 866 заявителей добровольно забрали свои ненормальные заявки, дабы не искушать судьбу.