Новосибирск, , 04:54 — REGNUM В Новосибирской области установлен второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Установлено, что новосибирская пациента с коронавирусом 7 марта прилетела из Италии в Москву, а оттуда утром 8 марта прибыла «в Толмачёво».

Уточняется, что служба московского Роспотребнадзора сообщила новосибирским коллегам информацию о ней и в Новосибирске её сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. На самоизоляции с ней находится муж, с которым они вместе прилетели из Италии.

«Клинических признаков инфекции всё это время у пациентки не наблюдалось, — отметили в оперштабе. — После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу. После повторных тестов, диагноз подтверждён. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет».Уже установлен список пассажиров, которые летели вместе с ней из Москвы в Новосибирск. У них будут взяты анализы на коронавирус.

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