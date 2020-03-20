Сеул, , 04:47 — REGNUM Новых 87 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено на территории Южной Кореи за прошедшие сутки. Общее число зараженных в стране достигло 8652 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Агентство отмечает, что число выявленных за сутки случаев вновь не превышает ста человек. Однако специалисты в области здравоохранения не исключают, что в республике могут вспыхнуть новые очаги заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 в Южной Корее составляет 94 человека. По-прежнему 60% случаев заражения инфекцией связаны с сектой из города Тэгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Южная Корея импортировала 80 тыс. хирургических халатов из Мьянмы. Эти халаты были произведены южнокорейской компанией, чье производство находится в Мьянме.

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