Мадрид, , 04:25 — REGNUM Все отели и другие объекты для проживания туристов в Испании будут закрыты с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Указ об этом 19 марта опубликован на сайте испанского правительства.

Объекты будут закрываться только после выезда последнего клиента, но не позднее, семи дней с момента вступления документа в силу.

Постановление распространяется также на кемпинги и стоянки для автофургонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что в Мадриде заработал отель, принимающий только зараженных коронавирусом COVID-19. Он может принять до 9 тыс. человек.

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