Багдад, , 04:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Ирака подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает агентство «Синьхуа».

Таким образом общее число зараженных на территории Ирака достигло 164 человек. Также за прошедшие сутки один человек скончался в результате заболевания COVID-19. Общее число умерших от болезни составило 12 человек. Еще 43 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Пока ограничения введены на неделю — с 17 по 23 марта.

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