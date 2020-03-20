Пекин, , 04:23 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще 39 случаев заражения занесенным из-за рубежа коронавирусом, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 228, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Среди 39 новых случаев 14 выявлено в провинции Гуандун, восемь — в Шанхае, шесть в Пекине, три — в Фуцзяни и по одному в Тяньцзине, Ляонине, Хэйлунцзяне, Чжэцзяне, Шаньдуне, Гуанси, Сычуани и Ганьсу.

При этом, ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом в Китае не было зафиксировано уже второй день подряд. Еще три человека скончались в Китае от инфекции за прошедшие сутки: двое — в Хубэе, эпицентре эпидемии и один — в провинции Ляонин.