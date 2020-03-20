Богота, , 04:11 — REGNUM Посольство России в Колумбии рекомендует гражданам России как можно скорее покинуть колумбийскую территорию в связи с распространением коронавируса и мерами, принимаемыми властями страны. Об этом 19 марта сообщается на сайте посольства.

Посольство напоминает российским гражданам, что с 23 марта въезд в Колумбию будет закрыт полностью (для колумбийских и иностранных граждан) на месяц. А с 20 по 23 марта в столице, Боготе, будет действовать режим тотального карантина, на время которого консульский отдел посольства должен будет временно приостановить работу.

Посольство настоятельно рекомендует строго соблюдать режим карантина, во время которого ограничивается нахождение граждан за пределами проживания.

С учетом того, что количество вылетов за пределы Колумбии постоянно сокращается, посольство «рекомендует покинуть колумбийскую территорию в максимально короткие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 19 марта минздрав объявил уже о 102 заразившихся. С 17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

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