Порт-о-Пренс, , 03:59 — REGNUM Первых два случая заражения коронавирусом нового типа на территории Гаити подтверждены, заявил гаитянский президент Жовенель Моиз, сообщает Agence France-Presse.

«Мы подтверждаем два первых случая заражения коронавирусом на нашей территории», — заявил он.

Моиз добавил, что в связи с угрозой распространения инфекции в стране вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. Также запрещены мероприятия с участием более десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Нигера подтвердили первый случай заболевания COVID-19 на территории страны. Пациентом оказался 36-летний гражданин Нигера, посещавший Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

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