Панама, , 03:16 — REGNUM Международное авиасообщение в Панаме будет приостановлено с 22 марта на 30 дней из-за угрозы распространения нового коронавируса, 19 марта сообщил президент республики Лаурентино Нико Кортисо на своей странице в Twitter.

Отмечается, что ограничения не затронут внутреннее авиасообщение, грузоперевозки, а также рейсы гуманитарного значения.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Панаме составило 109 человек.

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