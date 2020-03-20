Пекин, , 03:05 — REGNUM Власти Китая выделили 20 тыс. тонн свинины из экстренных государственных запасов регионам наиболее сильно пострадавшим от эпидемии нового коронавируса (COVID-19) в стране, включая Ухань и прочие города провинции Хубэй, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Всего 2000 тонн свинины было направлено в местные хранилища города Уханя, столицы провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, сообщил представитель Национальной комиссии КНР по развитию и реформе Пэн Шаочжун во время пресс-конференции. Цены на свинину в настоящее время в Китае несколько снизились после роста на фоне эпидемии коронавируса, сообщил Пэн.

Данный шаг стал уже шестым вливанием замороженной свинины из государственных резервов Китая с Китайского Нового года. Еще одно вливание намечено на текущую неделю. Цель — стабилизировать рыночные ожидание и обеспечить стабильные поставки мяса.