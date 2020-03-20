Гуйян, Китай, , 02:59 — REGNUM Трое подозреваемых с 14 кг наркотиков были задержаны в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Перед этим полиция получила сведения, что некая группа злоумышленников из провинции Юньнань планирует перевезти крупную партию наркотиков в Гуанси-Чжуанский автономный район Китая транзитом через столицу провинции Гуйчжоу город Гуйян.

Трое подозреваемых было поймано полицией в горных районах Гуйчжоу. У их был найден пакет с 1,3 кг героина и 12,7 кг метамфетамина на задних сиденьях автомобиля. Расследование продолжается.

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