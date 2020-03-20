Шанхай, Китай, , 02:53 — REGNUM Власти Шанхая добавили еще восемь стран в список особо опасных с точки зрения эпидемии нового коронавируса, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

В этот список вошли дополнительно Австралия, Малайзия, Греция, Чехия, Финляндия, Катар, Канада и Саудовская Аравия, сообщили в ведомстве Шанхая, ответственном за борьбу и профилактику коронавируса и эпидемий.

Изначально в список риска входили Южная Корея, Италия, Иран, Япония, Франция, Испания, Германия, США, Великобритания, Швейцария, Швеция, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Дания и Австрия.

С 20 марта все граждане Китая и иностранцы, которые пробыли в указанных выше 24 странах в течение 14 дней и более перед тем, как въехать на территорию Шанхая, должны пробыть на карантине в изоляции 14 дней.