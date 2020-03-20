Лима, , 02:49 — REGNUM Первая смерть от заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа на территории Перу, была зафиксирована 19 марта, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Сообщается, что первым умершим от COVID-19 стал 78-летний мужчина. Он также страдал от гипертонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Перу был введен комендантский час в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. На улицы запретили выходить в ночное время — с 20:00 до 05:00 по местному времени.

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