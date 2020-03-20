Любляна, , 02:22 — REGNUM На территории Словении в связи с распространением коронавируса вводится карантин — запрет на перемещения жителей по всей территории страны. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба правительства Словении.

В соответствии с решением правительства, которое вступает в силу с 20 марта, единственным допускаемым исключением из режима карантина будут случаи чрезвычайной необходимости. К таковым документ причисляет посещение работы, аптеки, банка, ближайшего магазина продуктов.

Нарушителям режима карантина будет назначаться штраф в размере до 400 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заражённый коронавирусом был выявлен в Словении 4 марта, а 14 марта сообщалось уже о 219 случаях заражения и первом случае смерти от коронавируса. К настоящему времени число выявленных случаев заражения достиголо 319.

К настоящему времени Словения закрыла все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы с Италией, а также авиационное сообщение с другими странами. С 16 марта в стране прекратил работать общественный транспорт, закрылись все заведения общественного питания.

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