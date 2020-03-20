Хух-Хото, Китай, , 02:09 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая правоохранителями было поймано восемь наркоторговцев с 638 кг запрещенных веществ в рамках недавней спецоперации, сообщает агентство Синьхуа.

После выявления банды наркоторговцев, занимавшихся своим черным бизнесом с подельниками из других регионов страны в августе 2019 года, полиция города Ордос направила спецотряд для проведения расследования.

В ноябре 2019 года были пойманы двое подозреваемых, которые ехали из Ордоса в соседнюю провинции Шаньси с 500 кг наркотиков в машине. Дальнейшая цепочка расследований вывела полицейских на еще шестерых подельников, у которых было найдено еще более 130 кг наркотиков. Расследование продолжается.

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