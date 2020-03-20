Гуанчжоу, Китай, , 02:02 — REGNUM Восемь подозреваемых с 24,5 кг наркотиков было задержано в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

После получения наводки, правоохранители выяснили, что банда наркоторговцев планировала перевезти крупную партию наркотиков в город Маомин. После серии расследований, было схвачено восемь подозреваемых в нескольких городах провинции. Всего было изъято у них 24,5 кг таблеток экстази. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было поймано пятеро подозреваемых с 40 кг наркотиков.

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