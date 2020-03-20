Анкара, , 02:02 — REGNUM Число умерших от заражения новым коронавирусом в Турции достигло четырех человек, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

Сообщается, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в Турции составляет 369 человек. За последние сутки турецкие сотрудники здравоохранения провели 1981 тестов на COVID-19, из них 168 дали положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта турецкие власти приняли решение закрыть все мечети на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. В мечетях также не будет совершаться пятничный намаз.

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