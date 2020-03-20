Мехико, , 01:54 — REGNUM Стоимость мексиканской нефти, поступающей на внешние рынки, снизилась до $14,54 за баррель, 19 марта сообщает мексиканская нефтяная корпорация Pemex.

Это минимальное значение за последние 18 лет. Причиной снижения называются опасения возможного мирового экономического спада и объявление саудовскими властями увеличения добычи собственной нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта цена нефти, добываемой в Мексике, уменьшилась на 22,4% — до $18,78.

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