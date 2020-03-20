Гуанчжоу, Китай, , 01:43 — REGNUM Китайская провинция Гуандун с 2016 года выделила в общей сложности 100 млрд юаней (около $14,2 млрд) на борьбу с бедностью в регионе и в других регионах, сообщает агентство Синьхуа.

По данным министерства финансов провинции специальный фонд составил 80 млрд юаней и был потрачен на борьбу с нищетой в разных районах провинции и в прочих регионах страны за пределами провинции.

К 2019 году регион вывел 1,6 млн человек из бедности. Более 90% бедности было побеждено в регионе. А уровень нищеты в регионе упало до менее чем 0,1% с 4,54% в 2016 году.

Власти Гуандуна оказали финансовую помощью 93 бедных уездам региона и других провинций с 2016 года до сегодняшнего дня, на что было выделено 16 млрд юаней, пошедших на улучшение материальных условия 3,8 млн человек.