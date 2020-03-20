Анкара, , 01:42 — REGNUM Общее количество заразившихся новым коронавирусом в Турции достигло 359 человек, увеличившись почти в два раза за последние сутки, 19 марта сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 191 случае инфицирования. Жертвами инфекции на территории страны стали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Турции из-за COVID-19 были приостановлены чемпионаты по нескольким видам спорта: баскетболу, гандболу и волейболу.

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