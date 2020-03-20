Москва, , 01:45 — REGNUM МИД России рекомендует воздержаться от поездок в Венгрию в связи с распространением нового коронавируса даже тем гражданам, у которых есть ПМЖ и ВНЖ в Венгрии. Об этом министерство иностранных дел России сообщает 19 марта на своей страничке в Facebook.

По информации внешнеполитического ведомства, на территорию Венгрии закрыт въезд для всех иностранцев кроме граждан ЕС и Великобритании. Исключение может быть сделано для отдельной категории лиц с ПМЖ в Венгрии — но только при их сопровождении близкими родственниками, являющимися гражданами Венгрии.

Наличие ПМЖ и ВНЖ в Венгрии в настоящее время не является основанием для разрешения иностранным гражданам въезда в Венгрию.

Граждане России не могут осуществлять через Будапешт даже транзитные рейсы.

«Если Вам было отказано во въезде и Вы находитесь в транзитной зоне аэропорта Будапешта — незамедлительно проинформируйте консульский отдел посольства по телефону экстренной связи +36 30−933−86−05», — говорится в сообщении МИД.

При этом, рекомендуется немедленно связаться с представителем «Аэрофлота» в аэропорту нахождения для приобретения билета на обратный рейс.